Tylko 12 ulic Rada Warszawy wytypowała do konsultacji w sprawie zmiany nazwy w ramach dekomunizacji. Zdaniem radnych PiS jest ich około trzydziestu. Ustawa obliguje samorządy do usunięcia wszystkich nazw upamiętniających system komunistyczny i jego funkcjonariuszy do 1 września 2017 r.