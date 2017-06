Pojawią się opłaty w szpitalach publicznych. „Leczący się na NFZ będą wypychani z kolejek”

Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej trafił niedawno do konsultacji publicznych. Jak wylicza „Super Express”, zgodnie z założeniami propozycji przedłożonych przez resort ministra Konstantego Radziwiłła około 1800 szpitali przychodni (dotychczas świadczących usługi medyczne wyłącznie za pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia) będą mogły pobierać opłaty od pacjentów.

Ministerstwo zdrowia wyliczyło, że w ten sposób publiczne szpitale mogą zarobić do 2 miliardów złotych w skali roku. Resort wskazuje, że przy 11-miliardowym zadłużeniu publicznych placówek, takie pieniądze mogłyby szybko poprawić budżety wielu szpitali. Ucierpieć mogą na tym pacjenci, którzy będą chcieli w ramach świadczeń NFZ skorzystać z usług medycznych, a w kolejkach wyprzedzą ich ci, którzy będą w stanie zapłacić za leczenie. Przykładowe ceny niektórych zabiegów to np. 4,5 tys. zł za operację tarczycy czy 450 zł za kolonoskopię.

– „Komercyjni” będą wypychać z kolejek tych, którzy leczą się na NFZ. Może dojść do takich patologii – tak propozycję resortu zdrowia w rozmowie z „SE” skomentował poseł Andrzej Sośnierz (parlamentarzysta jest związany z Polską Razem Jarosława Gowina, wchodzącą w skład Zjednoczonej Prawicy), w przeszłości prezes NFZ.

Komentarz ministerstwa

Pomimo tych zastrzeżeń, Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że to rozwiązanie nie wpłynie na obecny system. „W myśl proponowanych przepisów pacjenci będą mogli korzystać z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w publicznej placówce ochrony zdrowia, o ile ta będzie świadczyła takie usługi, a pacjent będzie chciał skorzystać z odpłatnych świadczeń. Jednak to rozwiązanie w żaden sposób nie ograniczy uprawnień pacjentów do nieodpłatnych świadczeń – będą one udzielane na dotychczasowych zasadach” – brzmi stanowisko ministerstwa.

Resort podkreśla również, że w ten sposób wyrównane zostaną szansę placówek publicznych względem spółek.