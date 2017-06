MON zlikwidowało zbiór zastrzeżony komunistycznych służb

16 czerwca zbiór zastrzeżony (tzw. „zetka”) w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej przestał istnieć. W skład zbioru zastrzeżonego wchodzą akta spraw operacyjnych prowadzonych przez kontrwywiad, wywiad oraz inne wydziały SB, a także akta osobowe tajnych współpracowników.

Do tej pory ze „zbioru zastrzeżonego” do zbioru ogólnego przeniesionych zostało ponad 21 tysięcy jednostek archiwalnych. Nie oznacza to jednak, że w zbiorze otwartym znajdą się wszystkie materiały, które wchodziły w skład „zetki”. Zgodnie z rekomendacjami otrzymanymi od szefów Agencji Wywiadu oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, część dokumentów pozostanie na razie w zawieszeniu.

17 czerwca mija termin dokonania przeglądu zbioru zastrzeżonego odnoszącego się do Wojskowych Służb Specjalnych. Jednak dzień przed, 16 czerwca, Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że zbiór zastrzeżony komunistycznych służb wojskowych został zlikwidowany. Szef resortu Antoni Macierewicz przekazał wyniki tego przeglądu w odniesieniu do żołnierzy i współpracowników II Zarządu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 14 czerwca br., a w odniesieniu do żołnierzy i współpracowników byłej Wojskowej Służby Wewnętrznej 16 czerwca br.

„W wyniku przeglądu Minister Obrony Narodowej rekomenduje utrzymanie klauzuli tajności 100 spośród 1500 współpracowników i żołnierzy II Zarządu SG WP oraz 5 spośród blisko 1000 żołnierzy i współpracowników byłego WSW (Wojskowej Służby Wewnętrznej – red.)” – informuje MON.