Miller: Jeżeli tak często widzimy czołowych polityków PiS klęczących w kościele, to akurat te słowa powinni zapamiętać

W rozmowie z TVN 24 były premier Leszek Miller przyznał, że dziwi się polskiemu rządowi, że nie chce przyjąć choćby niewielkiej liczby uchodźców, co pozwoliłoby na zakończenie sporu z Komisją Europejską. Podobny zabieg zastosowała m.in. Austria, wobec której KE też miała zastrzeżenia dotyczące niewywiązywania się z obowiązku udziału w relokacji uchodźców. Władze tego kraju zdecydowały się na przyjęcie 50 osób.

„To naprawdę nie jest jakiś wielki problem”

– Gdyby Polska wystąpiła z podobną propozycją, zakładając, że będą to syryjscy chrześcijanie, żeby wyjść naprzeciw Kościołowi, to przecież być może ten spór zostałby zakończony. To naprawdę nie jest jakiś wielki problem – stwierdził były szef SLD.

Zdaniem Leszka Millera polski rząd mógłby zadeklarować, że przyjmie jedynie kobiety oraz dzieci. Jednocześnie były premier podkreślił, że widzi pewne związki pomiędzy napływem imigrantów a terroryzmem. Im więcej imigrantów przybywa do Europy Zachodniej, tym częściej odkrywają, że to nie jest ziemia obiecana, pojawia się wykluczenie, rodzi się gorycz. I wtedy ręka wojującego, radykalnego imama czy dżihadysty bardzo łatwo jest wyciągana, więc to w tym sensie jest związek wyjaśnił.

– Jeżeli tak często widzimy czołowych polityków PiS i naszego państwa klęczących w kościele, to akurat te słowa powinni zapamiętać - mówił Leszek Miller, komentując różnicę zdań na linii PiS - kościół w sprawie przyjmowania uchodźców. Były premier odniósł się w ten sposób do wpisu na twitterowym koncie Prawa i Sprawiedliwości, w którym napisano: „Nie dajcie sobie wmówić, że niechęć do uchodźców to coś złego”. Wpis szybko został jednak skasowany, a Paweł Szefernaker tłumaczył, że „był on wyjątkowo niefortunnie napisany”. Opublikowano go dzień po uroczystościach Bożego Ciała, podczas których kościelni hierarchowie apelowali o pomoc dla uchodźców.