Wpadka „Wiadomości” TVP. Skecz francuskiego komika pokazany jako prawdziwy incydent

We flagowym programie informacyjnym TVP pojawił się materiał przygotowany przez Jakuba Wojtanowskiego. „Islamscy imigranci stają się zagrożeniem dla Europy, nie tylko w kontekście terrorystycznym. Asymilacja z lokalnymi środowiskami, o której tak chętnie mówi wielu zachodnich polityków i orędowników przyjmowania imigrantów, jest fikcją. Bo fakty wyglądają tak, że to islamscy imigranci prowadzą swoistą inwazję kulturową na nasz kontynent” – napisano w zapowiedzi materiału wyemitowanego przez TVP w „Wiadomościach”.

Dziennikarz TVP postanowił dla zilustrowania swoich tez pokazać filmik, który rzekomo miał być nagrany we Francji. W materiale widać mężczyznę, który zrzuca butelki ze sklepowych półek krzycząc, że „w czasie ramadanu nikt nie będzie pił alkoholu”. Problem polega jednak na tym, że materiał ten to nagranie przygotowane przez francuskiego komika Yacine Hasnaoui'ego w połowie 2015 roku. Jak podają Wirtualne Media, taka sytuacja nie miała miejsca, ponieważ materiał wykorzystany przez „Wiadomości” jest od dawna znany w internecie jako niezbyt udany żart.

Oburzona działaniami „Wiadomości” TVP jest partia Razem. W imieniu ugrupowania Marcelina Zawisza złożyła skargę do KRRiT. – Te same środowiska, które lubią powtarzać, że "tylko prawda jest ciekawa", prowadzą dziś cyniczną, motywowaną politycznie kampanię dezinformacyjną. Mojej zgody na kłamliwą, nienawistną propagandę w mediach, zwłaszcza publicznych, nie będzie nigdy. Telewizja publiczna, jak każde medium, jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. Obowiązek ten wynika wprost z art. 6 ust. 1 ustawy - Prawo Prasowe. "Wiadomości" TVP po raz kolejny skandalicznie tego obowiązku nie dochowały – tłumaczyła działaczka.