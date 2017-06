Minister Rafalska zapowiada zmiany w programie „500 plus”

W rozmowie z TVP Info Elżbieta Rafalska poinformowała, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu „będzie procedowany projekt dotyczący wsparcia rodzin wielodzietnych i zmian w programie >>Rodzina 500 Plus<<”. – Zakłada on stworzenie aplikacji, dzięki której nie trzeba będzie korzystać z plastikowej Karty Dużej Rodziny. Będzie można jej używać w smartfonach lub na tabletach – tłumaczyła szefowa resortu rodziny.

Minister rodziny podkreśliła również, że zaproponowane zmiany w programie „Rodzina 500 plus” będą dotyczyć m.in. przepisów dotyczących przyznawania świadczenia osobom deklarującym samotne wychowywanie dziecka, opieki naprzemiennej oraz definicji utraty bądź uzyskania dochodu.

Co się zmieni w programie „500 plus”?

Główne zasady programu Rodzina 500+ mają pozostać bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, a z kryterium dochodowym (800/1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko, rozumiane jako najstarsze lub jedynie dziecko do ukończenia 18. roku życia. Zaproponowano zmiany, które zlikwidują niepożądane zjawiska, tj. dopasowywanie dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie przez rodziców samotnego wychowywania dziecka, aby wyłączyć drugiego z rodziców ze składu rodziny i jego dochodu czy pobieranie świadczenia wychowawczego przez osoby, które nie zamieszkują w Polsce.