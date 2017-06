Koniec długiego oczekiwania na prom. Wyspy Wolin i Uznam połączy tunel

Do 14 wykonawców spełniających warunki uczestnictwa w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych. Oznacza to, iż przetarg wkroczył w II etap. Podpisanie umowy na realizację tej inwestycji powinno nastąpić na przełomie roku 2017/2018, a zakończenie jej realizacji jest planowane na grudzień 2021roku. Wartość inwestycji to ponad 912 mln zł, w tym ponad 775 mln zł dofinansowania z UE.

Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin, które rozdziela rzeka Świna, stanowiąca część toru wodnego do portu w Szczecinie. Obecnie komunikację w regionie zapewniają przeprawy promowe, które nie zapewniają jednak odpowiedniej przepustowości, co sprawia, że oczekiwanie na prom jest dość długie. Ponadto, z promów nie można korzystać w każdych warunkach atmosferycznych.

Stałe połączenie między wyspami Wolin i Uznam będzie drogowym tunelem drążonym w korytarzu północnym (zgodnie z uzyskaną w 2010 roku decyzją środowiskową). Całkowita długość inwestycji wyniesie około 3,4 kilometra, w tym 1,44 kilometra tunelu jednorurowego. Średnica wewnętrzna tunelu będzie wynosić 12 metrów, zostanie w nim wykonana dwukierunkowa jezdnia z pasami ruchu o szerokości 3,5 metra. Poniżej jezdni powstanie również galeria ewakuacyjna.