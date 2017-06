Wałęsa publikuje zdjęcie z Kaczyńskim. „Pomogłem mu zrobić karierę, a on mnie wrabia w agenta”

„Ja pomogłem Mu zrobić karierę a on mnie wrabia w agenta na starych przez SB-ecje zmontowanych papierach. Czy może być coś bardziej ohydne? – napisał Lech Wałęsa na swoim Facebooku. Dołączył również zdjęcie.

Były prezydent kilka dni temu, także za pośrednictwem Facebooka poinformował o zintensyfikowaniu działań wymierzonych w rząd Prawa i Sprawiedliwości. Chce osobiście uczestniczyć w jak największej ilości protestów wymierzonych w obecną ekipę rządzącą.

„W związku z coraz większą bezczelną szkodliwą działalnością obecnej ekipy pod nadzorem Jarosława Kaczyńskiego, zmuszony jestem do większego udziału obronnego. Od dziś będę uczestniczył we wszystkich, wszędzie wiecach, protestach i nie tylko, jeśli tylko czas i inne wcześniejsze zobowiązania nie będą z tym kolidować” – oświadczył Wałęsa. „Proszę o powiadamianie i uzgadnianie miejsce mojego czynnego udziału” – zwrócił się do innych przeciwników polityki PiS-u.





W rozmowie z Wirtualną Polską noblista wyjaśniał powody swojej decyzji. Tłumaczył, że „został zdenerwowany, wyprowadzony z równowagi napaścią na Władysława Frasyniuka i przemówieniem Kaczyńskiego”.