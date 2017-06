Kaczyński ostrzega przed „siłami starego porządku”. „Nowi barbarzyńcy nie szanują już niczego”

Prezes PiS w liście, którego całą treść opublikował portal niezalezna.pl przyznał, że niezmiernie mu przykro, iż z powodu „wcześniej przyjętych zobowiązań i napiętego do granic możliwości kalendarza” nie mógł przyjechać do Spały, by wziąć udział w tym „święcie wolnej od poprawności politycznej myśli”.

„My - obóz naprawy RP - konsekwentnie kroczymy wyznaczoną drogą, wprowadzając kolejne elementy programowej >>dobrej zmiany<<. Oni - siły broniące starego porządku - tak jak wcześniej starają się nas powstrzymywać” – podkreślił Kaczyński, ale zauważył też jedną różnicę.

„My obejmujemy działaniem na rzecz budowy nowej Polski kolejne obszary naszego życia, a oni postępują w sposób coraz bardziej barbarzyński, bo sprzeczny z podstawowymi wartościami konstytutywnymi dla naszego kręgu kulturowego. Ci nowi barbarzyńcy nie szanują już niczego, co jeszcze niedawno wyznaczało ład społeczno-moralny, profanują majestat śmierci, szydzą z modlitwy, próbują pozbawić wierzących prawa do obecności w przestrzeni publicznej, drwią z tych, których boli, że w trumnie ich najbliższych są ciała innych ofiar”.

Prezes partii rządzącej wspomniał też o „przeciwnikach zewnętrznych”, którzy „grożą wprowadzeniem rozwiązań sprzecznych z istotą demokracji”.

„Smutna prawda o naszych przeciwnikach ideowych i politycznych z obu stron granicy jest taka, iż uważają oni, że demokracja jest tylko wtedy, gdy to oni sprawują władzę. Kiedy zaś w wolnych wyborach zwycięża ktoś inny, wtedy z definicji mamy do czynienia z końcem demokracji lub co najmniej ze śmiertelnym jej zagrożeniem” – zauważył Kaczyński i zadał pytanie: „dlaczego tak się dzieje?”