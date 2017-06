Duda: Obecna konstytucja to symbol okresu przejściowego

– Nowej konstytucji trzeba dla nowego pokolenia, bo ono jest inne. To pokolenie, które nie ma żadnych kompleksów. To pokolenie, które udało się wychować w poczuciu, że jesteśmy Polakami, obywatelami jednego z większych państw w Europie – mówił Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że dla niego obecna konstytucja, jest konstytucją „absolutnie okresu przejściowego”. – Wierzę w to, że nasze społeczeństwo dojrzewa i krzepnie, że zmieniają się też pokolenia, że młodzi dorastają, czy też dorośli, którzy urodzili się grubo po 1989 roku – stwierdził.





Duda wyjaśnił, że chciałby, aby jego pomysł dotyczący referendum konstytucyjnego został zrealizowany. Dodał, że byłoby to referendum, co do kierunków ustrojowych państwa, a na podstawie jego wyników można byłoby przygotować nową ustawę zasadniczą. – Żebyście państwo na końcu mogli drugi raz zagłosować, już nad gotową konstytucją, ale przygotowaną według tego wzoru, który narzuciło polskie społeczeństwo – kontynuował.





Prezydent oznajmił ponadto, że nie zgadza się, by siłą przewieziono ludzi do Polski i żebyśmy ich siłą tutaj zatrzymywali. – Do Polski może przyjechać i zgodnie z prawem przebywać ten, kto po prostu będzie chciał – przekonywał Duda.





W spotkaniu klubów „Gazety Polskiej” osobiście nie mógł wziąć udziału Jarosław Kaczyński. Prezes PiS napisał jednak specjalny list, skierowany do uczestników tego wydarzenia.