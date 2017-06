TVP Kultura ocenzurowało słowo „brzoza” w piosence z „Czterech pancernych”?

Małgorzata Niemirska wcieliła się w produkcji w Lidkę. Na początku we wpisie o urodzinach pojawił się wers z pierwszej zwrotki piosenki, który brzmi „To ja, to ja, to ja... słyszysz - wołam ciebie ja, brzoza”. Po kilku minutach zamieniono go na zdanie z dalszej części utworu i słowo „brzoza” zastąpiono słowem „płomień”. Po jakimś czasie została przywrócona wcześniejsza wersja posta, ze słowem „brzoza”.





Pod postem wywołała się burzliwa dyskusja. Internauci twierdzili, że „Lidka wywoływała stację używając słów ja brzoza, ja brzoza”. Tymczasem administrator fanpage'a TVP Kultura stwierdził, że w filmie padają głównie słowa „ja Wisła, ja Wisła”.

„W piosence wykonywanej przez Małgorzatę Niemirską nie pada ta zwrotka. Stąd składając życzenia Małgorzacie Niemirskiej nie odnosiliśmy się do piosenki w innym wykonaniu, to trochę niezręczne” – wyjaśnia TVP Kultura. Tłumaczenia te nie przekonały internautów, w ocenie których przytoczony przez stację fragment piosenki kojarzy się z Marusią.

„Marusia śpiewała >>ja łąka<<, czyli 3 zwrotkę. Sprawa dotyczyła tego co Małgorzata Niemirska śpiewa w serialu, a śpiewa >>ja płomień<< i "ja łąka". Ponieważ teraz jeden z komentujących dodał wątek, że Lidka wywoływała inne stacje mówiąc "ja brzoza" odnieśliśmy się do tego komentarza pisząc, że wywoływała je jako >>ja Wisła<<. Ale w poście urodzinowym pisaliśmy o tym, co było nucone, a nie o dialogach” – zaznaczyli przedstawiciele TVP Kultura na Facebooku.