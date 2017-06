Duda: „Solidarność” przedstawi własny projekt nowej konstytucji

Od czasu, gdy prezydent Andrzej Duda 3 maja ogłosił, że chce referendum konstytucyjnego (nazywanego też konsultacyjnym) w 2018 roku, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, różne środowiska dołączają się do tego pomysłu. Niektóre na zaproszenie prezydenta (głowa państwa niedawno pisała m.in. do sędziów Sądu Najwyższego, prezydent spotkał się już z przedstawicielami ruchu Kukiz'15), a niektóre same ogłaszają, że przyłączą się do dyskusji na temat zmian w obecnej konstytucji lub napisania nowej.

W tym gronie znalazło się także NSZZ „Solidarność”, którego przewodniczący Piotr Duda ogłosił w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info, że związkowcy przedstawią własny projekt nowej konstytucji. Zapowiedział, że projekt „Solidarności” w tej sprawie będzie zaprezentowany 25 sierpnia tego roku, w czasie konferencji w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Duda w TVP Info przekonywał, że warto wrócić do projektu obywatelskiego (taki projekt opracowała „Solidarność” w 1994 roku, w czasie prac nad konstytucją, którą przyjęto w 1997 roku – ostatecznie w referendum przyjęto projekt autorstwa parlamentarnej Komisji Konstytucyjnej), ponieważ zawiera on sporo dobrych rozwiązań. – Tam były bardzo mocno umocowane takie instytucje jak IPN, mówiliśmy o weryfikacji sędziów, tak że naprawdę ten projekt jest bardzo dobry i chcemy go 25 sierpnia omówić i skonsultować – powiedział lider „Solidarności”.