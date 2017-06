Lubnauer: Polska nie jest atrakcyjna z punktu widzenia terrorystów

W nocy z niedzieli na poniedziałek kierowca furgonetki wjechał w grupę przechodniów w pobliżu meczetu w Finsbury Park w Wielkiej Brytanii. Z informacji służb wynika, że jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych.

Katarzyna Lubnauer mówiąc o zamachach terrorystycznych, które w ostatnim czasie nasiliły się w Wielkiej Brytanii, stwierdziła, że „w Polsce żyje się spokojnie”. Jej zdaniem na naszym kraju „nie koncentruje się spojrzenie świata”, dlatego też „Polska nie jest krajem atrakcyjnym z punktu widzenia terrorystów”.

Posłanka zaznaczyła dalej, że Europejczycy stanowią 2,6 proc. wszystkich ofiar aktów terrorystycznych. – To mówi o skali. Żyjemy w świecie, w którym jesteśmy za bardzo skoncentrowani na Europie – oceniła. – W tym samym czasie prawdopodobnie doszło do iluś wypadków samochodowych, w których zginęło więcej osób, niż w tamtym zamachu – tłumaczyła. Dodała też, że wedle statystyk w Polsce „ginie jedna kobieta na dwie i pół doby, na skutek przemocy domowej”. – To pokazuje jak żyje świat, co obserwuje, jakimi emocjami żyjemy, jakimi rzeczami się napędzamy, w jaki sposób oddziałuje to na naszą świadomość – podkreśliła. Lubnauer dodała, że z terroryzmem należy walczyć „w sposób zjednoczony”, m.in. poprzez tworzenie wspólnych sieci bezpieczeństwa.