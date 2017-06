Nieoczekiwana dymisja wiceszefa BOR. Płk Tomasz Kędzierski złożył rezygnację ze służby

Biuro Ochrony Rządu informuje na Twitterze, że płk Tomasz Kędzierski złożył rezygnację z przyczyn osobistych. Dymisja nie została jeszcze przyjęta. Tomasz Kędzierski 28 stycznia 2017 roku został pełniącym obowiązki szefa BOR po tym, jak ze stanowiska odwołany został gen. bryg. Andrzej Pawlikowski. Obecnie na stanowisku szefa BOR zasiada gen. Tomasz Miłkowski.

Pod koniec maja napisaliśmy, że prezydent Andrzej Duda kilkukrotnie nocował w zakopiańskim hotelu Belvedere, który nie dość, że nie ma pozwolenia na użytkowanie, to jego bezpieczeństwo przeciwpożarowe negatywnie zaopiniowali strażacy. To o tyle istotne, że obiekt ten już raz płonął pod koniec 2014 r., w szczycie sezonu zimowego. Wtedy w środku nocy trzeba było ewakuować z niego przeszło 400 turystów. Dotarliśmy do wyników kontroli przeprowadzonych przez strażaków w hotelu Belvedere.

Płk Tomasz Kędzierski

Płk Tomasz Kędzierski w Biurze Ochrony Rządu pracował od 1998 roku, był ekspertem związanym z bezpieczeństwem i ochroną najważniejszych osób w państwie. Służbę rozpoczął w komórce organizacyjnej BOR właściwej do spraw zabezpieczenia specjalnego. Brał udział w zabezpieczeniach pobytu delegacji państw obcych, pełnił funkcję adiutanta oraz dowódcy ochrony osobistej najwyższych przedstawicieli państw goszczących na terenie RP. Uczestniczył w działaniach rekonesansowych, realizował zadania ochrony obiektów oraz pełnił funkcję oficera ochrony osobistej Członków Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2006-2010 pełnił służbę przy realizacji działań ochronnych w grupie ochrony osobistej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Od grudnia 2015 roku pełni funkcję Zastępcy Szefa BOR, a w roku ubiegłym był między innymi dowódcą operacji wizyty Ojca Świętego Papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce oraz zabezpieczenia Szczytu NATO w Warszawie.