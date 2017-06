Jak będzie wyglądał polski samochód elektryczny? Jest kilkadziesiąt propozycji

Jury zakwalifikowało 66 projektów do kolejnego etapu konkursu na projekt polskiego samochodu elektrycznego. 27 projektów zostało zgłoszonych przez biura projektowe, a 39 zgłosiły osoby prywatne. W następnym etapie profesjonalne jury wyłonił 15 projektów, które do kolejnego etapu. To właśnie z tej liczby jury wyłoni 5 laureatów Konkursu na samochód przyszłości. Jury konkursu będzie obradować w lipcu i sierpniu, a rozstrzygnięcie nastąpi 12 września podczas uroczystej gali. Na podstawie wybranych projektów zostaną zbudowane prototypy. Każdy z laureatów otrzyma po 50 tys. złotych.

W kolejnym etapie postępowania wiosną 2018 roku na podstawie 5 zwycięskich koncepcji z pierwszego etapu kolejny konkurs wyłoni jeżdżące prototypy, a każdy spełniający minimalne wymagania otrzyma nagrodę w wysokości 100 tys. zł. W późniejszym czasie mają zostać wyprodukowane i przetestowane krótkie serie pojazdów. Auta, które zyskają najlepsze oceny i przejdą procedurę homologacyjną i będą produkowane w krótkiej serii. Ostatnim etapem będzie wybór modelu, który trafi do produkcji seryjnej.

Poniżej prezentujemy najciekawsze projekty:

Ministerstwo chce wspierać rozwój elektromobilności

– Jako Ministerstwo Energii wspieramy rozwój elektromobilności w Polsce, tworzymy warunki do tego, żeby polscy przedsiębiorcy działający w tym sektorze mogli z powodzeniem konkurować z europejskimi. Oczywiście to, czy taki pojazd będzie w Polsce produkowany, ostatecznie zweryfikuje rynek. Pewne jest, że to wyzwanie musimy i chcemy podjąć. Jestem przekonany, że nasze przedsięwzięcie odniesie sukces – przekonywał Minister Krzysztof Tchórzewski. Minister podkreślił, że nie jest celem resortu, aby to państwo budowało fabrykę samochodów elektrycznych. – Chcemy, żeby w tej pierwszej fabryce, która będzie w stanie wybudować 100 tys. tych samochodów rocznie, udziały Skarbu Państwa wyniosły np. 49 procent.