Nowy sondaż poparcia dla partii: Znikająca Nowoczesna i Platforma ponad dwukrotnie słabsza od PiS

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w czerwcu, do urn na pewno poszłoby 29 proc. Polaków, a być może 30 proc. 13 proc. raczej by nie poszło, a 19 zdecydowanie nie chce mieć wpływu na układ sił w Sejmie. 9 proc. badanych nie było pewne, co robić. Spośród tych, którzy chcieliby oddać głos, 39 proc. popiera Prawo i Sprawiedliwość. Rządząca krajem partia umocniła się aż o 4 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim miesiące.

Drugą siłą w Sejmie byłaby Platforma Obywatelska z 18 proc. poparcia, co oznacza 3-punktowy spadek. Trzeci w kolejności były ruch Kukiz'15 z 11 proc. poparcia. Słaby wynik odnotowała Nowoczesna Ryszarda Petru, która ledwo dotarłaby do progu wyborczego z wynikiem minimalnie ponad 5 proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze PSL i SLD, na które również głosowałoby po 5 proc. obywateli.

Partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego otrzymałaby 3 proc. głosów i po raz kolejny nie weszła do Sejmu. Podobnie Partia Razem z 1 proc. i Twój Ruch Janusza Palikota z 2 proc. 11 proc. chętnych do oddania głosu jeszcze nie wie, która partia zyskałaby ich poparcie. Sondaż przeprowadzany był pomiędzy 2-7 czerwca tego roku na grupie 1018 mieszkańców Polski, którzy ukończyli 18 lat.