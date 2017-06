Pies Cenzus znowu nie zawiódł. Pomógł Straży Granicznej udaremnić przemyt haszyszu

Funkcjonariusze Straży Granicznej postanowili skontrolować samochód marki Citroen, który wjechał do Polski od strony Białorusi. Pojazd marki Citroen DS z 2013 roku, którym podróżował cudzoziemiec, sprawdzono m.in. pod kątem legalności pochodzenia. W wyniku szczegółowej kontroli funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że w aucie mogą znajdować się skrytki.

Do kontroli wykorzystano Cenzusa, psa wyszkolonego do poszukiwania narkotyków, który wskazał miejsca potencjalnego ukrycia przemytu. Okazało się, że obywatel Rosji pod przednimi siedzeniami, w desce rozdzielczej samochodu przewoził 221 zamkniętych hermetycznie paczek różnej wielkości z suszem roślinnym. Użyty tester narkotyczny wykazał, że jest to haszysz. Łącznie funkcjonariuszom Straży Granicznej udało się zabezpieczyć ponad 117 kg haszyszu o szacunkowej czarnorynkowej wartości ponad 3,5 mln złotych.

Przewożone przez 41-letniego obywatela Rosji paczki z narkotykami zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ponadto, zatrzymano samochód o wartości około 55 tys. złotych, w którym znajdował się nielegalny towar. Za popełniony czyn mężczyźnie, który został zatrzymany przez Straż Graniczną, grozi grzywna oraz kara nie mniej niż 3 lat pozbawienia wolności.