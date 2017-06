Wielkopolska: 5-latek kopnął przedszkolankę w krtań. Kobieta trafiła do szpitala

W przedszkolu „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach w województwie wielkopolskim doszło do przykrego incydentu. Jak podaje portal Ostrów24.tv, 5-letni chłopiec miał podczas zabawy z przedszkolanką kopnąć kobietę w krtań. Dziecko miało również użyć wobec nauczycielki wulgarnych słów. Kobieta została przewieziona do szpitala z objawami duszności. Jej zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Z informacji udzielonych przez dyrekcję przedszkola wynika, że rodzice chłopca byli przerażeni zachowaniem swojego syna i zadeklarowali pełną gotowość do współpracy z przedszkolnym psychologiem. Dyrektor „Jarzębinki” Anna Walczak tłumaczyła w rozmowie z portalem, że „dzieci często nie zdają sobie sprawy z tego, co mówią i nie odpowiadają za swoje słowa”. – Jeżeli dziecko użyło takiego słowa, to nie jest to ani jego wina ani nikogo z otoczenia, ponieważ dzieci powtarzają najróżniejsze słowa. Z tym się spotykamy bardzo często. Nie jest to nic nadzwyczajnego w dzisiejszych czasach, gdzie dzieci są osłuchane z takim słownictwem – stwierdziła dodając, że „dziećmi, podobnie jak dorosłymi, często rządzą emocje, których nie potrafią zahamować”. – Mamy do czynienia z przedszkolem, a nie z poprawczakiem. W tym wieku dzieci, w przeciwieństwie do dorosłych, nie potrafią panować nad emocjami – podkreśliła.