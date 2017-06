Waszczykowski: Trzeba połączyć wysiłki instytucjonalne m.in. Unii Europejskiej z NATO

Tematem rozmów szefów dyplomacji państw FAC było m.in. wdrażanie Globalnej Strategii UE, zwalczanie terroryzmu, współpraca między Unią Europejską a NATO, a także sytuacja w Iraku, migracje oraz sytuacja w Katarze. Jak podaje resort spraw zagranicznych, Witold Waszczykowski opowiedział się za dalszym pogłębianiem współdziałania UE i NATO na rzecz zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa wspólnoty transatlantyckiej.

– Współpraca obu organizacji w takich obszarach jak komunikacja strategiczna i bezpieczeństwo cybernetyczne przynosi wartość dodaną i przyczynia się do wzmocnienia bezpieczeństwa państw członkowskich. Dlatego powinniśmy poszerzyć zakres dotychczasowej współpracy o kwestie dotyczące przeciwdziałania terroryzmowi; powinniśmy wymieniać się dobrymi praktykami i wspólnie działać na rzecz zwiększenia naszych zdolności do zwalczania zagrożeń terrorystycznych – powiedział szef polskiej dyplomacji.

– Dobrze się stało, że w ubiegłym roku na szczycie w Warszawie, doszło do porozumienia między tymi instytucjami po latach. Dobrze, że w UE mówi się o wspólnej walce z terroryzmem. Oby zapisy, które są w dokumentach, zostały zrealizowane – powiedział w Luksemburgu szef MSZ Witold Waszczykowski, dodając, że ważna będzie rola ONZ. Jak podkreślił, „gdy Polska przystąpi za pół roku do pracy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, będzie włączała się również w tej formie do rozwiązywania problemów” związanych z kwestiami bezpieczeństwa.