Konflikt w rządzie między Morawieckim a Rafalską? Chodzi o emerytury

Z informacji dziennikarzy „Gazety Wyborczej” wynika, że Mateusz Morawiecki chce wprowadzić wiele trudnych do spełnienia warunków, aby powstrzymać w ten sposób spadek liczby pracujących. Na takie rozwiązanie ma się nie zgadzać minister rodziny Elżbieta Rafalska, która promowała przyjętą przez PiS ustawę o obniżeniu wieku emerytalnego. Sporną kwestią ma być również OFE. Podczas gdy Rafalska proponuje przeniesienie zgromadzonych przez Polaków środków do zarządzanego przez państwo Funduszu Rezerwy Demografincznej, Morawiecki uważa, że do FRD powinna trafić tylko jedna czwarta z blisko 144 miliardów znajdujących się obecnie w OFE. Pozostała część tej sumy miałaby zasilić indywidualne konta emerytalne.

Na antenie TVP do sprawy odniósł się wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister finansów tłumaczył, że w rządzie nie ma żadnego konfliktu w kwestii emerytur. – Jesteśmy na bardzo zgodnym kursie dotyczącym emerytur i obniżki wieku emerytalnego – podkreślił polityk PiS. Morawiecki zaznaczył, że obywatele powinni sami wybierać, kiedy chcą przejść na emeryturę. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że warto, by ci ludzie, którzy mogą i chcą zostać na rynku pracy, na nim zostali. Z drugiej strony dajemy wybór. Oczywiście, chcemy, żeby ci, którzy są zmęczeni, nie czują się już na siłach, mogli pójść na emeryturę – podkreślił. Wicepremier stwierdził również, że cieszy go, iż 25 proc. Polaków zadeklarowało gotowość do dalszej pracy mimo wkroczenia w wiek emerytalny.

Z kolei minister rodziny Elżbieta Rafalska stwierdziła w telewizji wPolscepl, że „środki na świadczenia emerytalne są zabezpieczone”. Polityk PiS potwierdziła wcześniejsze słowa Mateusza Morawieckiego, że w rządzie nie ma żadnego konfliktu odnośnie do tej kwestii. – To, że wymieniamy poglądy dotyczące zachęt do pozostania na rynku pracy, nie znaczy, że jesteśmy w konflikcie – dodała.