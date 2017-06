KRS o orzeczeniu TK: Bez wpływu na ważność wyboru obecnych członków

We wtorek 20 czerwca Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył skargę Zbigniewa Ziobry, który w kwietniu złożył wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją zapisów ustawy m.in. co do wyboru sędziów KRS. Prokuratura Krajowa informowała wówczas w komunikacie, że „intencją wniosku jest ostateczne uniknięcie ewentualnych wątpliwości dotyczących rozwiązań w nowelizacji ustawy o KRS, nad którą pracuje Sejm”.

Sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński podczas ogłaszania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że przepisy, zaskarżone przez Ziobrę, są niezgodne z konstytucją. Trybunał orzekł też, że indywidualne kadencje członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych spośród sędziów są niekonstytucyjne.

KRS odpowiada

Do rozstrzygnięcia TK w komunikacie odniosła się Krajowa Rada Sadownictwa. „Po zapoznaniu się z sentencją wyroku składu TK oraz ustnymi motywami orzeczenia, Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z satysfakcją odnotowuje, że skład Trybunału podzielił pogląd Krajowej Rady Sądownictwa o zgodności z Konstytucją RP obecnie obowiązującego modelu wyboru członków KRS spośród sędziów przez samych sędziów” – czytamy w komunikacie.

W oświadczeniu KRS zaznaczono, że jej prezydium zauważa, że „ skład Trybunału zakwestionował wyłącznie ograniczenie biernego prawa wyborczego niektórych sędziów sądów powszechnych, ograniczenie czynnego prawa wyborczego sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych (problemy te nie dotyczą zatem sędziów Sądu Najwyższego i sądów wojskowych) oraz wzajemne relacje kadencji członków KRS pochodzących z wyboru ”.

„Stanowisko składu TK wskazuje zatem, że obecnie projektowane zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczące wyboru sędziów w skład KRS przez Sejm RP nie są zgodne z Konstytucją RP” – dodano w komunikacie.

KRS powołała się w nim na konstytucję wskazując, że orzeczenia TK mają działanie w zakresie porządku prawnego ze skutkiem "na przyszłość. „W świetle art. art. 190 ust. 4 Konstytucji RP dzisiejsze orzeczenie nie ma zatem wpływu na ważność wyboru obecnych członków KRS ani na skuteczność czynności dokonanych przez Radę w składzie obejmującym osoby wybrane na podstawie przepisów ustawy z 2011 r.” – podkreślono.

Kontrowersyjny skład

W komunikacie Krajowa Rada Sądownictwa odniosła się tez do składu osobowego, w jakim obradował we wtorek Trybunał Konstytucyjny (Trybunał nad tą sprawą obradował w 5-osobowym składzie sędziów: Michał Warciński, Grzegorz Jędrejek, Lech Morawski, Mariusz Muszyński i Julia Przyłębska. Orzeczenie zapadło jednogłośnie - red.). KRS zauważyła, że w składzie orzekającym „zasiadały osoby wybrane do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm obecnej kadencji na wcześniej obsadzone stanowiska sędziów TK, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r. o sygn. akt K 34/15”.