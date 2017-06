Sejm za leczniczą marihuaną. Kluby jednomyślnie poparły projekt

Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Kukiz’15 i Polskie Stronnictwo Ludowe poparły podczas wtorkowej debaty projekt, który umożliwi chorym dostęp do preparatów z konopi. Na początku projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który przygotował Kukiz'15 zakładał, że pacjent będzie mógł sam, po uzyskaniu zezwolenia, uprawiać konopie i sporządzać przetwory na potrzeby terapii. Przewidywano, że zezwolenia na uprawę i zbiory ziela i żywicy konopi innych niż włókniste na potrzeby leczenia otrzymają pacjenci i ich opiekunowie prawni.

Podczas prac podkomisji zgłoszono jednak uwagi do projektu. Obecnie przewiduje on, że konopie będą mogły być wykorzystywane do wytwarzania preparatów farmaceutycznych, a lekarze wydadzą zalecenie sporządzenia danego leku w aptece. Surowiec wykorzystywany do tego celu miałby być sprowadzany z zagranicy.

– Chciałbym, żeby ta ustawa nie była już blokowana i przeszła do Senatu, żeby Senat ją przyjął.Jest wielu chorych, którzy czekają – mówił w Sejmie Piotr Liroy-Marzec.