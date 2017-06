Po rozmowie z  premier Szydło minister robi krok w tył ws. kontrowersyjnego projektu

We wtorek 20 czerwca premier spotkała się z szefem resortu zdrowia, by porozmawiać m.in. o projekcie ustawy o działalności leczniczej, który 13 czerwca został skierowany do konsultacji. Wcześniej w mediach pojawiły się doniesienia, że za niektóre usługi szpitale zaczną pobierać opłaty od pacjentów. Dementował je minister zdrowia. – Nie zamierzamy pobierać od pacjentów, którzy w ramach ubezpieczenia zgłaszają się do szpitala publicznego, żadnych dopłat ani opłat, to jest nieporozumienie – zapewniał na antenie Polskiego Radia.

We wtorek ministerstwo zdrowia poinformowało o spotkaniu Konstantego Radziwiłła z Beatą Szydło. „W ramach uzgodnień z Panią Premier podjęta została decyzja o ponownej analizie projektu w Ministerstwie Zdrowia. Tym samym uprzejmie informujemy, że konsultacje projektu – do czasu zakończenia ponownej analizy w Ministerstwie Zdrowia – zostaną wstrzymane” – czytamy w komunikacie.

Ponownie podkreślono także, że „nie ma mowy o wprowadzaniu jakiegokolwiek podziału wśród pacjentów, a priorytetem wszelkich projektowanych przez Ministerstwo Zdrowia zapisów jest zabezpieczenie wszystkim obywatelom dostępu do najwyższej jakości świadczeń w ramach NFZ”.