Dziś Michał Tusk stanie przed komisją Amber Gold. Szykuje się medialny spektakl?

Syn przewodniczącego Rady Europejskiej na oficjalnej stronie internetowej komisji opisany został jako „były pracownik OLT Express Sp. z o.o.”, czyli linii lotniczych utworzonych przez Amber Gold w 2011 roku. Portal wyborcza.pl podkreśla jednak, że Michał Tusk nie był formalnie pracownikiem OLT Express, a jedynie wykonał dla tej firmy kilka zleceń jako pracownik gdańskiego lotniska. Mimo wszystko przesłuchanie Michała Tuska to dla komisji do sprawy Amber Gold jeden z kluczowych momentów. Wśród przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości panuje przekonanie, że jego zeznania mogą poważnie nadszarpnąć pozycję byłego szefa Platformy Obywatelskiej. – Michał Tusk może pogrążyć ojca – uważa m.in. poseł Stanisław Pięta z PiS.

Czy syn Tuska wiedział?

Posłowie PiS zasiadający w komisji uważają, że Donald Tusk mógł ostrzec syna o podejrzeniach wobec Amber Gold. To dla nich najważniejszy do udowodnienia punkt dzisiejszego przesłuchania. – Tusk wiedział o tej aferze, a on twierdzi, że nie wiedział. Mówił: „No nie mogłem ostrzec syna, bo nie wiedziałem”, a okazało się, że wiedział, więc prawdopodobnie ostrzegł syna, a później być może syn przekazał to tym, którzy za tę aferę odpowiadali, uciekli z pieniędzmi przed wejściem organów ścigania, ogłosili upadłość i pieniądze się rozmyły – mówił Marek Suski w wywiadzie dla Radia Maryja.

„Wiele wątpliwości”

Inny członek komisji zdradził, jakich pytań może spodziewać się dzisiejszy świadek. – Przede wszystkim, czy nie istniał konflikt interesów, jeśli idzie o pracę Michała Tuska dla gdańskiego lotniska i OLT Express. Inna sprawa to w ogóle kwestia podjęcia współpracy z OLT. Sytuacja, w której syn premiera wykorzystywany jest przez organizatorów olbrzymiego oszustwa do budowania pozytywnego wizerunku firmy, a szef rządu nadzoruje służby specjalne, które były nierzetelne w swoich działaniach, musi rodzić wiele wątpliwości – zdradzał w rozmowie z „Faktem” Stanisław Pięta.

Giertych ukradnie show?

Dużo mówi się też o pełnomocniku Tuska juniora Romanie Giertychu. Posłowie i komentatorzy polskiej polityki spodziewają się, że były lider Ligi Polskich Rodzin swoim występem całkowicie przyćmi swojego klienta i odciągnie od niego uwagę. – Tusk musi odpowiadać na nasze pytania samodzielnie, bez pomocy pełnomocnika. Oczywiście jego pełnomocnik będzie mógł zabrać głos – komentuje te uwagi Pięta. Portal niezalezna.pl ma także nadzieję, że podczas przesłuchania zostanie wyjaśniona kwestia maili Michała Tuska, które podpisywał pseudonimem „Józef Bąk”.

Dzisiejsze obrady komisji do sprawy Amber Gold rozpoczną się o godzinie 10:00. Portal Wprost.pl przeprowadzi relację na żywo z przesłuchania Michała Tuska.