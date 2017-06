NA ŻYWO: Michał Tusk przed komisją Amber Gold

11:26

– Tak, jestem w sporze z wiceprzewodniczącym komisji z panem Suskim, ponieważ nazwał mnie osobą podejrzaną. Nie jestem podejrzany w żadnej sprawie w sądzie. Nie będziemy wnioskowali o wyłączenie posła Suskiego – odpowiedział Michał Tusk.

11:24

– Nie wiem czy byłem objęty opieką służb specjalnych. Do definicji służb należy to, że się nie wie o ich działaniach – odpowiedział Tusk na kolejne pytanie.

11:22

Pytania zadaje poseł Witold Zembaczyński z Nowoczesnej. – Pracę podjąłem pomimo wątpliwości, bo chciałem się rozwijać – powiedział Michał Tusk. – Podjąłem się decyzją, która okazała się być decyzją opartą na przesłankach złych – przyznał. – Nie nazwałbym tego rachunkiem sumienia. Rachunek sumienia robi się, kiedy się grzeszy – powiedział Tusk.

11:20

Mecenas Roman Giertych po raz trzeci zwrócił uwagę członkom komisji, żeby nie przeszkadzali rozmowami pomiędzy sobą, a jeżeli mają pytania do świadka, żeby zadawali je do mikrofonu.

11:15

– O kłopotach linii OLT Express dowiedziałem się z różnego rodzaju anonimowych informacji na forach internetowych, to był początek lipca. To była informacja na portalu lotnictwo.net.pl o tym, że OLT nie płaci za catering. Też w tym czasie słyszałem o tym, że OLT nie płaci za opłaty lotniskowe – powiedział Tusk. – To były pierwsze informacje, które dały mi do myślenia – dodał. – W połączeniu z późniejszymi wydarzeniami dało to jedną całość – przyznał. – Nie rozmawiałem o tym z Frankowskim, bo to byłoby niekulturalne - rozmawiać o niepłaceniu za catering na podstawie jedynie plotek – powiedział.

11:13

– Temat zakupu Suchojów omawiałem tylko z panem Frankowskim i nie pojawił się on w szerszym gronie. Z innymi mogłem o nich rozmawiać tylko jako pasjonat – powiedział Tusk.

11:11

Michał Tusk opowiada o specyfice samolotów Suchoj i możliwości ich wykorzystania w Polsce i na lotnisku w Gdańsku.

11:07

– Nie pamiętam rozmowy na temat rynku rosyjskiego z panem Frankowskim, a to z nim dyskutowałem merytorycznie – stwierdził Tusk. – Gdy samolot Suchoj rozbił się w Indonezji, rozmawialiśmy o tym, jako o ważnym wydarzeniu w branży – powiedział. – Ostatecznie nic z tego nie wyszło, po tej katastrofie klimat wokół tego samolotu się popsuł i dziś lata tylko na wschodzie – dodał.

11:01

Pytania o plany wejścia na rynek rosyjski zadaje Joanna Kopcińska.

11:00

– Nie kontaktowałem się w sprawach merytorycznych z Marcinem P., tylko z panem Frankowskim. Nie przekazywałem mu żadnych poufnych informacji – oświadczył Michał Tusk.

10:55

Dodatkowe pytanie zadała Małgorzata Wasserman. – Mogłem zrezygnować z umowy z OLT Express w ramach taktyki negocjacyjnej. Nie chciałem pracować jedynie jako PR-owiec, chciałem być analitykiem. Mogłem powiedzieć, że nie odpowiada mi ten zakres obowiązków. W toku rozmów z Frankowskim i P., mogłem wyrazić niezadowolenie – powiedział Tusk.

10:52

– Nie wykluczam, że tematem mojej rozmowy z ojcem mogła być praca dla lotniska. Skoro jej nie pamiętam za dobrze, to nie mogła być jakaś stresująca, czy nie było tam rad ani informacji na temat problemów Amber Gold – powiedział Michał Tusk. – Gdyby rzeczywiście było tak, że „tata mi zabronił”, to dlaczego miałby tę współpracę jednak rozpoczynać – podsumował.

10:50

Czy świadek przed podjęciem pracy rozmawiał z Donaldem Tuskiem? – Na pewno było spotkanie dotyczące moich planów życiowych. Zapadło mi w pamięć rozczarowanie, że nie chcę być dalej dziennikarzem – odpowiedział Michał Tusk. – Nie prowadzę notatek z rodzinnych rozmów – stwierdził.

10:47

Dlaczego umowa o współpracę, a nie o pracę? – Łączenie 2 pełnych etatów byłby absurdem. Było to w moim interesie. Dbałem, aby być w stanie obie te umowy wypełniać – odpowiedział Tusk.

10:45

– Prezes Kloskowski poinformował mnie, że jest linia lotnicza OLT Express, która zamierza rozwijać się w Polsce. Jego zdaniem miałem wiedzę i umiejętności, żeby się tym zająć. Potem spotkałem się z prezesem Frankowskim i Plichtą – powiedział Tusk,zwracając posłowi Rzymkowskiemu uwagę, że już odpowiedział na to pytanie.

10:42

Michał Tusk opowiada o linii lotniczej Jet Air, wykazując się znajomością rynku lotniczego w Polsce. Podkreśla, że nie znał sytuacji finansowej Jet Air, a jedynie to, co było mu dostępne jako dziennikarzowi.

10:39

– Nie jestem głupi. Sprawdzałem wtedy sytuację na rynku złota, liczyłem, czy projekt Amber Gold ma szanse powodzenia, czy OLT Express stoi na silnych podstawach – przyznał Tusk.

10:38

– OLT Express zainteresował mnie w momencie powstania. Działałem szybko jako dziennikarz. Gdy dowiedziałem się o grupie lotniczej w Gdańsku, musiałem coś o tym napisać – powiedział Tusk.

10:35

– Od zawsze interesowałem się transportem. Mój dziadek był kolejarzem. W liceum zainteresowałem się transportem ogólnie. W „GW” mogłem się tym profesjonalnie zająć jako dziennikarz – stwierdził Tusk.

10:32

Pytania zadaje Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15. Zaczął od kwestii kompetencji Michała Tuska. – Współpracowałem z prezesem lotniska w Gdańsku jako dziennikarz. Przykładowo lotnisko publikowało co miesiąc arkusz ze statystykami, a ja dosyć mocno te dane przetworzyłem, żeby jakieś zjawisko uchwycić. Współpracownicy byli zaskoczeni, że można coś takiego zrobić – odpowiedział syn byłego premiera.

10:25

Pytanie zadaje przewodnicząca Wasserman: Miał pan obowiązek, pracując na lotnisku, pomagać wszystkim liniom lotniczym. Jak pan pomagał namawiając do „przywalenia LOT-owi”? – Ten mail nie miał związku z moją pracą na lotnisku – odpowiedział Tusk. – W zakresie moich obowiązków nie były zadania PR-owe. Pomagałem na lotnisku LOT-owi także. Moja praca z OLT Express była elementem mojego życia prywatnego. Tego maila wysłałem po godzinach, już z domu – mówił Tusk. – Dla OLT nie pracowałem w określonych godzinach. To była praca analityczna, ona nie była określona czasowo – dodał Tusk.

10:22

Michał Tusk tłumaczy się ze słów o „przywaleniu LOT-owi”. – Zajmowałem się wsparciem PR OLT Express. Firma ta miała znacznie mniej niebezpiecznych zdarzeń i problemów technicznych, niż miał LOT. Zaproponowałem, żeby przygotować tego typu publikację. To standardowa robota PR-owa, podpowiadanie dziennikarzom tego typu tematów na artykuły – wyjaśniał.

10:20

– Przez cały okres korzystania przeze mnie z tej skrzynki mailowej nigdy nie było to dla nikogo problemem, poza teraz osobami tworzącymi niestworzone historie na tej podstawie – podsumował Tusk.

10:15

Padło pytanie o Józefa Bąka. Michał Tusk: Nie podawałem się za Józefa Bąka. W żadnym mailu nie podpisałem się „Józef Bąk”. Używałem skrzynki pocztowej o nazwie „Józef Bąk”, którą zarejestrowałem jeszcze w liceum w 2 klasie. To była moja prywatna skrzynka. Korzystając z niej, podpisywałem się jako Michał Tusk, albo inicjałami. To może być zabawny element albo podstawa teorii spiskowych.

10:10

– Na przełomie 2011/2012 roku potwierdziłem, że jestem zainteresowany współpracą z OLT Express. Zgodziłem się na propozycję, więc można powiedzieć, że była to moja inicjatywa. Później spotkałem się z Frankowskim i P. – powiedział Tusk.

10:08

– Pierwszy raz wiedza o karalności Marcina P. za przestępstwa gospodarcze. Byłem dziennikarzem, więc wszystkie zdarzenia były dla mnie oczywiste. Podejrzana otoczka wokół Amber Gold była mi znana. Od momentu, gdy zaczęły się publikacje w mediach już wiedziałem. Od około 2010 roku zaczęły się publikacje w mediach, możemy wygooglować – mówił Tusk.

– Nie miałem wiedzy o przestępczej działalności. Nikt nie napisał wprost w 2010 roku, że Marcin P. to przestępca, a Amber Gold to piramida finansowa. Doskonale wiecie, że były to różnego rodzaju sugestie i opinie. Zdawałem sobie sprawę z tej otoczki – przyznał.

10:05

Przesłuchanie zaczął poseł PiS Jarosław Krajewski. – Marcina P. poznałem w 2011 roku jako dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Numer mogłem mieć od kogoś z redakcji. Dziennikarze mają wiele numerów do różnych osób – odpowiedział na pierwsze pytanie Michał Tusk.

10:00

Posiedzenie komisji rozpoczęło się punktualnie. Przewodnicząca Małgorzata Wasserman odczytała świadkowi jego prawa.

09:59

Na sali jest już Michał Tusk. Po jego prawej zasiada pełnomocnik Roman Giertych.

Kim jest Michał Tusk w sprawie Amber Gold

Syn przewodniczącego Rady Europejskiej na oficjalnej stronie internetowej komisji opisany został jako „były pracownik OLT Express Sp. z o.o.”, czyli linii lotniczych utworzonych przez Amber Gold w 2011 roku. Portal wyborcza.pl podkreśla jednak, że Michał Tusk nie był formalnie pracownikiem OLT Express, a jedynie wykonał dla tej firmy kilka zleceń jako pracownik gdańskiego lotniska. Mimo wszystko przesłuchanie Michała Tuska to dla komisji do sprawy Amber Gold jeden z kluczowych momentów. Wśród przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości panuje przekonanie, że jego zeznania mogą poważnie nadszarpnąć pozycję byłego szefa Platformy Obywatelskiej. – Michał Tusk może pogrążyć ojca – uważa m.in. poseł Stanisław Pięta z PiS.

Czy syn Tuska wiedział?

Posłowie PiS zasiadający w komisji uważają, że Donald Tusk mógł ostrzec syna o podejrzeniach wobec Amber Gold. To dla nich najważniejszy do udowodnienia punkt dzisiejszego przesłuchania. – Tusk wiedział o tej aferze, a on twierdzi, że nie wiedział. Mówił: „No nie mogłem ostrzec syna, bo nie wiedziałem”, a okazało się, że wiedział, więc prawdopodobnie ostrzegł syna, a później być może syn przekazał to tym, którzy za tę aferę odpowiadali, uciekli z pieniędzmi przed wejściem organów ścigania, ogłosili upadłość i pieniądze się rozmyły – mówił Marek Suski w wywiadzie dla Radia Maryja.

„Wiele wątpliwości”

Inny członek komisji zdradził, jakich pytań może spodziewać się dzisiejszy świadek. – Przede wszystkim, czy nie istniał konflikt interesów, jeśli idzie o pracę Michała Tuska dla gdańskiego lotniska i OLT Express. Inna sprawa to w ogóle kwestia podjęcia współpracy z OLT. Sytuacja, w której syn premiera wykorzystywany jest przez organizatorów olbrzymiego oszustwa do budowania pozytywnego wizerunku firmy, a szef rządu nadzoruje służby specjalne, które były nierzetelne w swoich działaniach, musi rodzić wiele wątpliwości – zdradzał w rozmowie z „Faktem” Stanisław Pięta.

Giertych ukradnie show?

Dużo mówi się też o pełnomocniku Tuska juniora Romanie Giertychu. Posłowie i komentatorzy polskiej polityki spodziewają się, że były lider Ligi Polskich Rodzin swoim występem całkowicie przyćmi swojego klienta i odciągnie od niego uwagę. – Tusk musi odpowiadać na nasze pytania samodzielnie, bez pomocy pełnomocnika. Oczywiście jego pełnomocnik będzie mógł zabrać głos – komentuje te uwagi Pięta. Portal niezalezna.pl ma także nadzieję, że podczas przesłuchania zostanie wyjaśniona kwestia maili Michała Tuska, które podpisywał pseudonimem „Józef Bąk”.

Dzisiejsze obrady komisji do sprawy Amber Gold rozpoczną się o godzinie 10:00. Portal Wprost.pl przeprowadzi relację na żywo z przesłuchania Michała Tuska.