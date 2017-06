„Polski Fritzl” skazany na 25 lat więzienia. Gwałcił żonę, trzymał ją w piwnicy i znęcał się nad dziećmi

We wtorek 20 czerwca poinformowano, że a polecenie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął postępowanie w sprawie zaniedbań byłych prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Pucku. Mieli się ich dopuścić w związku ze śledztwem dotyczącym Mariusza Sz. W latach 2011-2013 Prokuratura Rejonowa w Pucku trzykrotnie podejmowała decyzje o umorzeniu tego śledztwa i odrzucała zażalenia pokrzywdzonej. Z analizy akt sprawy wynika, że decyzje zapadały przedwcześnie i były nieuzasadnione. W związku z tym, Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zbada, czy prowadzący kolejno śledztwo asesor Małgorzata K. i zastępca Prokuratora Rejonowego w Pucku Bartłomiej K. są winni przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Prokurator żąda 25 lat dla Mariusza Sz.

Dopiero w lutym 2016 roku, a więc po przeszło pięciu latach od złożenia zawiadomienia przez pokrzywdzoną żonę, Prokuratura Rejonowa w Pucku wszczęła kolejne śledztwo w sprawie Mariusza Sz. Stało się tak na wniosek sądowego kuratora, który otrzymał pisemne relacje dorastających dziewczynek na temat zachowania ich ojca. W listopadzie 2016 roku prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie.

Oskarżyła go o fizyczne i psychiczne znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad żoną i dwiema małoletnimi córkami w okresie od 2006 roku do grudnia 2010 roku; pozbawienie żony wolności w okresie od stycznia 2009 roku do grudnia 2010 roku, gdy pokrzywdzona była zamknięta w piwnicy, wiązana, bita i głodzona, a także o wielokrotne gwałty na żonie i umożliwianie takich gwałtów innym osobom, które dokonywały ich na związanej i pozbawionej wolności kobiecie oraz seksualne molestowanie czteroletniej córki. Prokuratura zarzuca mężczyźnie także fizyczne znęcanie się nad kolejną partnerką i jej synem w okresie od 2012 roku do 2016 roku i uśmiercenie psa poprzez jego zagłodzenie.

Drugie postępowanie w sprawie prokuratora

Wobec byłego zastępcy Prokuratora Rejonowego w Pucku Bartłomieja K. toczy się jednocześnie drugie postępowanie z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego. Dotyczy niedopełnienia obowiązków w sprawie rodziców zastępczych z Pucka, którzy w 2012 roku biciem i znęcaniem się doprowadzili do śmierci rodzeństwa: trzyletniego Kacpra i pięcioletniej Klaudii.