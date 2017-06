Gulfstream wylądował. Maszynę dla VIP-ów powitał m.in. szef MON

W uroczystości powitania maszyny w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie, która otrzymała imię ks. Józefa Poniatowskiego, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym szef resortu Antoni Macierewicz. Umowę na zakup dwóch małych samolotów do transportu najważniejszych osób w państwie podpisano w listopadzie 2016 roku (drugi Gulfstream trafi do Polski w najbliższych tygodniach). Wartość tego kontraktu to 440,5 mln zł netto, a w ramach umowy oprócz dostawy samolotów ma być przeprowadzone też szkolenie pilotów i personelu.

„Samolot G550 to sprawdzony, nowoczesny samolot dyspozycyjny. Wprowadzony został do sprzedaży w 2004 roku, a dzisiaj dostarczono około 500 egzemplarzy tego samolotu. Wyposażenie pilotażowo-nawigacyjne samolotu G550 spełnia wszystkie standardy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa lotów, a sama konstrukcja zapewnia bezpieczną i komfortową podróż praktycznie po całym świecie – zasięg samolotu wynosi aż 12 500 km. Samoloty G550 wykorzystywane do transportu VIP-ów są na wyposażeniu sił zbrojnych takich państw, jak: Azerbejdżan, Kuwejt, Maroko, Nigeria, Arabia Saudyjska, Szwecja, Tanzania, Turcja, Uganda i Stany Zjednoczone Ameryki” – czytamy na stronie MON.