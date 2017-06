„Nie chcieliście żadnego kompromisu”. Duda odznaczył działaczy w 35. rocznicę powstania Solidarności Walczącej

– To paradoks, że wolna Polska może wręczyć te odznaczenia wam, dzięki waszej walce, bo gdyby tej walki nie było, to tej wolnej Polski, która mogłaby was odznaczyć, by nie było – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 35. rocznicy powstania Solidarności Walczącej.

W środę w Pałacu Prezydenckim odznaczeni zostali zasłużeni działacze opozycji demokratycznej. Okazją do tego była 35. rocznica powstania Solidarności Walczącej, a w uroczystościach udział brał m.in. Kornel Morawiecki, jej założyciel. – Nie chcieli żadnego absolutnie kompromisu. Nie godziliście się na kompromis, dlatego nie byliście wśród tych, którzy popierali wtedy działania związane z Okrągłym Stołem, bo uważaliście, że jest to pójście na kompromis z komunistycznym reżimem, z ludźmi tego reżimu, że jest to rozwiązanie połowiczne – mówił podczas ceremonii prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że późniejsze wydarzenia dowiodły, że rzeczywiście tak było. Solidarność Walcząca powstała w 1982 roku, a wywodziła się z NSZZ „Solidarność”. Znaleźli się w niej głównie działacze, którzy poróżnili się z kierownictwem związku w kwestiach dotyczących metod oraz celów działania. Dla osób, które wstąpiły do utworzonej przez Kornela Morawieckiego formacji, naczelną zasadą stała się walka o całkowite odsunięcie komunistów od władzy.