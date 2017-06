Ekolodzy uderzają w ministra Szyszkę. „Obniża rangę Puszczy Białowieskiej”

Minister środowiska Jan Szyszko z sejmowej trybuny przedstawił historię gospodarowania Puszczą Białowieską od czasów wojennych, aż po obecne. – Jest rok 2014. łamiąc prawo – sprawa jest w prokuraturze – ten obiekt (Puszczę Białowieską – red.) wpisano na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, nie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, tylko przyrodniczego, jako nietknięty ręką człowieka w przeszłości – mówił minister środowiska. Wcześniej przedstawił przykłady dokonywania takiej ingerencji w minionych latach.

Po słowach szefa resortu środowiska w mediach pojawiło się mnóstwo komentarzy. Na stronie greenpeace.org opublikowano komentarz Roberta Cyglickiego, dyrektora Greenpeace Polska, który odniósł się do wypowiedzi ministra.