Owsiak nie zostawił na Kurskim suchej nitki. „Jest pan medialnym oszustem”

„Przez 2 dni kupiliśmy 3944 urządzenia, które za chwilę trafią do 145 placówek, głównie Zakładów Opiekuńczo Leczniczych” – napisał na swoim Facebooku Jerzy Owsiak. W dalszej części swojego wpisu odniósł się do faktu, że na konferencji WOŚP nie pojawił się żaden dziennikarz telewizji publicznej.

Prezes WOŚP zapowiedział, że może zmierzyć się z Jackiem Kurskim w każdym sądzie, jeśli szef TVP zdecyduje się oskarżyć go o zniesławienie.