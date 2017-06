„W internetach musisz być, jak ta łasica”. Łazuka i Milowicz powracają do swoich kultowych ról w nowej reklamie

Bohdan Łazuka i Michał Milowicz w zabawny sposób opowiadają w serialu, jak bezpiecznie korzystać z serwisów ogłoszeniowych. W pierwszej odsłonie Bolec - postać grana przez Michała Milowicza - zamówił klamki, ale zamiast ich, otrzymał cegły. Wtedy wkracza Szef (Bohdan Łazuka), aby pouczyć syna, jak należy robić zakupy w sieci.

Kolejne odcinku „Szefa Internetów” będą ukazywać się co dwa dni na kanale OLX w seriwsie YouTube oraz na Facebooku. – To już kolejna kampania, w której poruszamy kwestię bezpieczeństwa w sieci. Po ubiegłorocznym sukcesie klipu do piosenki T-raperów znad Wisły, również w tym roku postaraliśmy się, aby nasze porady nie przybrały czysto uniwersyteckiej formy. Udział w kampanii Bohdana Łazuki i Michała Milowicza pozwolił nam osiągnąć zamierzony efekt - uczymy bawiąc i bawimy ucząc – tłumaczy Marcin Sienkowski, Brand Manager serwisu OLX.

Za koncepcję kreatywną odpowiada agencja 23HEROES. – „Szef Internetów” to coś więcej niż kolejna kampania video, mówimy raczej o miniserialu internetowym, który z pewnością poddaje pod dyskusje panujące w branży utarte konwenanse. Staramy się zaproponować w zamian coś świeżego, co powstało z oryginalnych scenariuszy, wykorzystaniem możliwości jakie daje video w sieci, inspiracji kultowymi polskimi komediami gangsterskimi czy wreszcie możliwością współpracy z dwóją absolutnie wyjątkowych aktorów – opowiada o nowej kampanii Tomasz Łapa, Managing Director agencji.

Film „Chłopaki nie płaczą” w reżyserii Olafa Lubaszenki i scenariuszem Mikołaja Korzyńskiego był ogromnym sukcesem w 200 roku. Przyczyniło się to do tego, aby panowie zrobili w 2011 równie kultową komedię „Poranek kojota”.