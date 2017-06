Biuro Analiz Sejmowych: Wrak tupolewa powinien być wydany Polsce bez zwłoki

Polska Agencja Prasowa poinformowała na swoim profilu na Twitterze, że z dokumentacji przygotowanej przez Biuro Analiz Sejmowych wynika, iż po zakończeniu badań na wyraźnie żądanie ze strony Polski wrak powinien zostać wydany w całości i bez zbędnej zwłoki.

Prawnik MTK pomoże w odzyskaniu wraku?

Rząd wielokrotnie zapowiadał jak najszybsze odzyskanie wraku przydenckiego tupolewa. Polski rząd zatrudnił byłego głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego Luisa Moreno-Ocampo, aby pomógł w sprowadzeniu wraku tupolewa do Polski. Luis Moreno-Ocampo przyznał w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", że o pomoc poprosił go minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Argentyński prokurator, były członek Międzynarodowego Trybunału Karnego będzie w oparciu o prawo międzynarodowe oraz swoje doświadczenie brał udział w procesie, którego celem jest odzyskanie przez Polskę wraku tupolewa.

Były prokurator MTK stwierdził, iż w jego opinii niezwykle ważne jest, aby zarówno Polacy, jak i Rosjanie znaleźli wspólną płaszczyznę do porozumienia. Zdaniem prawnika aby było to możliwe, konieczne jest ustalenie jednej wersji wydarzeń, które miały miejsce w kokpicie jeszcze zanim doszło do katastrofy w Smoleńsku.

„To niezwykle dla nas ważna sprawa”

Po ponad roku od objęcia rządów w Polsce dokonania naszej dyplomacji w sprawie rządowego tupolewa podsumowywał szef MSZ Witold Waszczykowski. – To niezwykle dla nas ważna sprawa i zabiegi dyplomatyczne trwały przez cały ubiegły rok. Będziemy dalej intensywnie domagać się zwrotu polskiego wraku, najważniejszego dowodu katastrofy smoleńskiej i własności polskiego państwa. Te działania, które zostały już rozpoczęte, będą cały czas kontynuowane – zapewniał.