Polacy najbardziej ufają Andrzejowi Dudzie. Fatalne wyniki Macierewicza, Kaczyńskiego i Schetyny

Największym zaufaniem wśród Polaków cieszy się Andrzej Duda. Poparcie dla prezydenta deklaruje 62 proc. badanych. Drugie miejsce w sondażu CBOS zajęła Beata Szydło. Zaufanie do szefowej rządu wyraża 56 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu znalazł się Paweł Kukiz z wynikiem 50 proc.

Politykiem, którego Polacy traktują najbardziej nieufnie pozostaje Antoni Macierewicz, który zdobył 52 proc. negatywnych głosów. Na drugim miejscu w tej niechlubnej statystyce znaleźli się prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz lider PO Grzegorz Schetyna, którym nie ufa 46 proc. badanych.

Pytanie brzmiało: