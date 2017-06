Poseł apeluje do Kaczyńskiego. „Ma pan kota. To stwarza wrażenie, że lubi pan zwierzęta”

11 kwietnia Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, który zaostrza kary za bestialskie traktowanie zwierząt. Pakiet zmian może też pomóc organizacjom pozarządowym. Projekt przewiduje zwiększenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem kara wzrośnie do 5 lat. Wprowadzono także konieczność orzekania przez sąd nawiązki, w wysokości od 1000 zł do 100.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

W trakcie głosowań nad ustawą, która przewiduje zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami Paweł Suski z PO zwrócił się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Panie prezesie, ma pan kota. To stwarza wrażenie, że lubi pan zwierzęta. Chcę poprosić, by zagłosować za poprawką – mówił. – Chcieliście tą ustawą wzmocnić ochronę zwierząt i byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że wprowadzono artykuł 38, ustęp szósty, mówiący o tym, że odebrane zwierzę, jeśli żyje podlega zwrotowi po upływie okresu trwania zakazu – dodał.

Suski wyjaśnił, że„jeśli zmaltretowane zwierzę zostanie odebrane oprawcy, sąd skarze go na na 3-letni zakaz posiadania zwierząt, a po upływie tego zakazu zwierzę musi wrócić z powrotem do oprawcy”.