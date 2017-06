Duda mówił o przejściowej konstytucji. „Przejściowy to jest pan prezydent”

– Ta konstytucja, która obowiązuje, jest konstytucją okresu przejściowego. Jest konstytucją, która powstała w czasie, kiedy obóz „Solidarności” nie był przy władzy. W związku z tym jest konstytucją, która ma już 20 lat i najwyższy czas pomyśleć o jej zmianie - tłumaczył postulował prezydent w trakcie przemówienia na placu w centrum Nowego Dworu Gdańskiego.

– Uważam, że źle się działo, że obecnie obowiązująca konstytucja nie umiała nas obronić przed podwyższeniem wieku emerytalnego. Że można to było zrobić zwykłą większością w polskim parlamencie. Chciałbym w związku z tym i zaproponowałem, żeby naszym kraju odbyło się referendum, w którym państwo – wszyscy obywatele – będziecie się mogli wypowiedzieć, jakiego kierunku zmian ustrojowych oczekujecie – wyjaśniał swoją inicjatywę Andrzej Duda.

Słowa Dudy nie spodobały się Markowi Borowskiemu. – Przejściowy to jest pan prezydent. Ma jeszcze przed sobą trzy lata, na może jeszcze pięć. I to wszystko. A ta konstytucja przetrwała 20 lat i przetrwa na pewno jeszcze wiele lat, ponieważ się sprawdziła. To jest dobra konstytucja – skomentował senator w rozmowie z TVN24. – Mam jeszcze jedną prośbę do prezydenta. Żeby się skupił na przestrzeganiu tej konstytucji, a dopiero potem podejmował jakieś dyskusje na temat jej zmiany – zaznaczył.