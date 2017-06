Dr Irena Eris Ladies' Golf Cup – wielkie piękno!

Dominika Gradecka, jak zapowiadała w drugiej rundzie, po prostu „postarała się zagrać jak najlepiej” i zdobyła tym samym przepiękny złoty puchar ufundowany przez partnera turnieju – firmę YES, o który walczyły równie zacięcie jej koleżanki z kadry i partnerki z grupy startowej – Katarzyna Selwent i Amanda Majsterek.

Dr Irena Eris Ladies&Golf Cup to największy i najbardziej prestiżowy w tej części Europy kobiecy turniej golfowy. Dwa dni turniejowe to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także okazja do skorzystania z bogatej oferty Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie oraz Kosmetycznego Instytutu Dr Irena Eris. W tegorocznej edycji panie walczyły o - specjalnie przygotowane przez firmę YES - statuetki. Nagrodę główną dla zwyciężczyni ufundował Deutsche Bank. Została ona wręczona Dominice Gradeckiej podczas wieczornej gali, na której obecny był również prezes Polskiego Związku Golfa - Marek Michałowski. – Zawsze mam tę ogromną przyjemność być tutaj z wami, ale trochę jest mi też wstyd, że ciągle najlepszy turniej w tym kraju robi Irena Eris (…) Kobiecy golf rozwija się bardziej niż męski i muszę to przyznać, że w dużej mierze to zasługa naszej gospodyni – podkreślił ze sceny Prezes Michałowski.

Dzięki szampanowi G.H. Mumm, w specjalnym konkursie, uczestniczki miały możliwość zawalczenia o nagrodę specjalną – wyjątkową 9 l. butelkę szampana, w pięknym stylu zdobyła ją Małgorzata Yusufali. Weekend z Audi Q2 od Audi Rowiński Wajdemajer zdobyła Amanda Majsterek, a nagrody od nowego partnera turnieju GUCCI – Katarzyna Selwent.

Turniej golfowy Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup jest rozgrywany od 11 lat.

