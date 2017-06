Schetyna złożył wreszcie jasną deklarację ws. uchodźców. „Mimo rządów PiS, a może przeciwko rządom PiS”

– Polityka PiS wynika z braku wiedzy i braku ludzkiej przyzwoitości. To my musimy wziąć na siebie reprezentowanie polskich interesów – oświadczył w Brukseli Grzegorz Schetyna, który uczestniczył w szczycie EUCO oraz w spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej, w skład której wchodzą eurodeputowani Platformy Obywatelskiej.

– Platforma Obywatelska deklaruje dzisiaj w imieniu naszych samorządowców, prezydentów miast, marszałków województw chęć, w porozumieniu z przedstawicielami Kościoła Katolickiego – będziemy chcieli zrobić gest i przyjąć kilkanaście, kilkadziesiąt matek z dziećmi, z miejsc objętych wojną, żeby pokazać, że Polska nie jest antyeuropejska. Polska zawsze była, jest i będzie solidarna. Mimo rządów PiS, a może przeciwko rządom PiS. Dlatego taką deklarację tutaj składam i dzisiaj takie aktywności będziemy prowadzić, bo dzisiaj ta sprawa jest ważna. Ona nie dotyczy tylko Polski, ale także obecności Polski w Europie. Chcemy podkreślić naszą jednoznaczną, proeuropejską politykę – mówił lider Platformy Obywatelskiej.

Schetyna a uchodźcy

To pierwsza tak wyraźna deklaracja Grzegorza Schetyny ws. przyjmowania uchodźców. Wcześniej polityk udzielał wymijających bądź sprzecznych odpowiedzi. Przykładowo 12 maja zadeklarował w rozmowie z TOK FM, że jest za przyjęciem do Polski uchodźców z Bliskiego Wschodu. Dwa dni wcześniej twierdził, że nie popiera takiego rozwiązania i jest to oficjalne stanowisko kierowanej przez niego partii. – Nie. Jestem za tym, żeby nie przyjeżdżali do Polski. Dziękuję – odpowiedział na pytanie reportera TVP Info Grzegorz Schetyna. Dopytywany przez dziennikarza, czy jest to oficjalne stanowisko Platformy Obywatelskiej stwierdził: „Tak, tak. To jest oficjalne stanowisko PO”.