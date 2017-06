Którzy obywatele krajów UE będą mogli zostać na Wyspach? May przedstawiła propozycję

Podczas szczytu w Brukseli Theresa May zapewniła przedstawicieli krajów UE, że Londyn zapewni około trzem milionom obywateli państw Unii Europejskiej prawo pobytu, na podstawie którego będą mogli po Brexicie zostać w Wielkiej Brytanii, jeśli wcześniej przebywali na jej terytorium przez co najmniej pięć lat. Premier Zjednoczonego Królestwa zaznaczyła, że będą oni mieli zapewnione świadczenia w zakresie m.in. opieki zdrowotnej i edukacji na takich samych zasadach, jakie przysługują im obecnie.

„The Independent” podaje, że May unikała podania daty, od której nowo przybywające do Wielkiej Brytanii osoby nie będą otrzymywać podobnych gwarancji. Premier na koniec wspólnego obiadu poinformowała przywódców UE, że „to sprawiedliwa i poważna oferta nastawiona na to, by dać możliwie najwięcej pewności obywatelom (UE -red.) przebywającym w Wielkiej Brytanii, budującym tu swoje kariery i układającym sobie życie”.

Po niedawnej rozmowie telefonicznej z Theresą May premier Beata Szydło mówiła, iż w związku z rozpoczynającymi się negocjacjami dotyczącymi Brexitu zależy jej na wypracowaniu jak najlepszych gwarancji związanych z prawami socjalnymi Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Chodzi o ponad 1 mln osób.