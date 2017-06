Schetyna chce rozmawiać z PiS ws. przyjęcia uchodźców. „Byłem wczoraj w Brukseli. Atmosfera jest bardzo twarda”

– Chcę rozmawiać z PiS, ministrem Błaszczakiem i z premier Szydło o tej sprawie. Polska nie może mieć twarzy odsuniętej, odwróconej od Europy, tak jak jest dzisiaj. Musimy pokazać, że jesteśmy w stanie rozmawiać o tych ważnych symbolicznych rzeczach w otwarty sposób – zaznaczył Schetyna. – Głos Polski, polska aktywność jest oczekiwana w Europie – dodał.

Według lidera Platformy Obywatelskiej działania rządu w tej sprawie doprowadzą do marginalizacji Polski w Unii Europejskiej. – Procedura, która jest wszczęta przez UE, ona będzie nas prowadzić do efektów finansowych. To się skończy sankcjami – podkreślił. Zwrócił także uwagę na to, że temat migracji omawiamy był podczas szczytu Europejskiej Partii Ludowej. Zaznaczył, że Platforma Obywatelska chce, aby przyjęto matki z dziećmi, osoby które przebywają teraz w obozach w Grecji i we Włoszech. – To jest oferta, która musi zostać podjęta przez polski rząd - uważa Schetyna. - Nie możemy tego zostawić, bo to, co teraz polski rząd robi, to jest prosta droga do wyprowadzania nas z UE. My jesteśmy już na marginesie. Ja to czułem wczoraj (...) Nie możemy jako Polacy, jako politycy milczeć w tej sprawie – dodał.

Schetyna podkreślił, że był w czwartek w Brukseli i rozmawiał z politykami EPP. – Ta atmosfera jest po prostu bardzo twarda i przeciwna postępowaniu polskiego rządu – poinformował.

