Niesiołowski nabija się z ministra środowiska. „Mój czcigodny kolega entomolog oszalał”

Minister środowiska Jan Szyszko z sejmowej trybuny ostatnio przedstawił historię gospodarowania Puszczą Białowieską od czasów wojennych, aż po obecne. – Jest rok 2014. łamiąc prawo – sprawa jest w prokuraturze – ten obiekt (Puszczę Białowieską – red.) wpisano na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, nie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, tylko przyrodniczego, jako nietknięty ręką człowieka w przeszłości – mówił minister środowiska. Wcześniej przedstawił przykłady dokonywania takiej ingerencji w minionych latach.

Działania ministra środowiska skrytykował Stefan Niesiołowski. – Z żalem stwierdzam, że mój kolega, profesor Szyszko oszalał. Wypowiedział wojnę Puszczy Białowieskiej, ogłosił jakiś manifest, że jest ona symbolem lewaków, komunistów i liberałów wszelkiej maści – stwierdził poseł klubu Unii Europejskich Demokratów.

Niesiołowski zauważył, że tłumaczy się to walką z kornikami. – Korniki są miliony lat na Ziemi, a człowiek homo sapiens, taki jak ja czy pan Szyszko żyje 200 tys. lat. Puszcze i lasy doskonale sobie radziły bez naszej pomocy – przekonywał. – Mój czcigodny kolega entomolog oszalał i wypowiedział wojnę. Czegoś takiego nie było. To, co wyprawia Szyszko, porównałbym do szaleństwa cesarza Kaliguli – dodał polityk.