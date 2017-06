The World Games 2017 - już za chwilę ceremonia otwarcia!

– Przed nami największe wydarzenie sportowe 2017 roku w Polsce – mówi prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Z kolei Adam Krzesiński, sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dodaje: W PKOl jesteśmy przekonani, że sport jest jeden, że nie można go dzielić na ten olimpijski i nieolimpijski. Dziś nie wiemy przecież, jakie dyscypliny znajdą się w programie Igrzysk za kilka, kilkanaście lat.

Na trzech scenach zbudowanych na Stadionie Wrocław, w 2012 roku arenie piłkarskiego EURO, pojawi się aż 400 artystów, w tym orkiestra symfoniczna, grupy taneczne i popularni piosenkarze. Zobaczymy i usłyszymy m.in. Kamila Bednarka, Dawida Kwiatkowskiego, Natalię Sikorę, Igora Herbuta z zespołem Lemon czy BeMy. Co ważne, artyści, oprócz własnych utworów, zaprezentują światowe hity. W sumie będzie ich 25. Konstrukcje scen łącznie ważyć będą 270 ton, ta umiejscowiona na płycie stadionu w całości zbudowana zostanie z ekranów diodowych.

– Muzyka zawsze towarzyszy mi podczas aktywności fizycznej. Jest pewnego rodzaju motywatorem, który zagrzewa do pokonywania własnych słabości. Dotyczy to zarówno sportowców, artystów jak i wszystkich innych ludzi mających muzykę w sercu. To dla mnie wielkie wyróżnienie, móc zaśpiewać dla sportowców i widzów podczas ceremonii otwarcia The World Games 2017. To wszystko już 20 lipca w przepięknym Wrocławiu. Mieście, które uwielbiam i zawsze tu wracam z wielką sympatią. Nie może Was tam zabraknąć – zaznacza i zaprasza Kamil Bednarek.

Dużą atrakcją będzie hiphopowa uwertura Orkiestry Symfonicznej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu pod batutą Radzimira Dębskiego - Jimka. Muzycy zajmą miejsce na scenie górnej, tuż pod dachem stadionu. Steve Nash i jego zespół złożony z 7 dejayów – Turntable Orchestra - stworzą muzykę, która będzie tłem podczas oficjalnej prezentacji sportów z programu TWG 2017. Nie zabraknie zespołu Varius Manx i Kasi Stankiewicz, którzy po raz pierwszy wykonają oficjalną piosenkę TWG 2017 w języku angielskim - „Run”. Premiera polskiej wersji – „Biegnij” – miała miejsce już w połowie czerwca. W programie jest również przygotowana z wielkim rozmachem opowieść o gościnnym Wrocławiu i spektakularna defilada sportowców ze 112 krajów świata.

Uroczystość uświetni obecność znanych osobistości ze świata sportu. Na trybunach zasiądą m.in.: Thomas Bach - przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Jose Perurena - prezes International World Games Association.

Wejściówki na ceremonię otwarcia, którą na żywo pokaże telewizja Polsat, dostępne są na stronie ebilet.pl. Ceny zaczynają się już od 10 złotych za bilet normalny. Przypomnijmy, że na stronie ebilet.pl kupować można także wejściówki na wszystkie zawody sportowe w ramach The World Games 2017.

Koncepcję artystyczną ceremonii otwarcia The World Games 2017 przygotował producent telewizyjny i reżyser Krzysztof Materna.

– Jest dla mnie zaszczytem oraz ogromną przyjemnością, że zostałem wybrany na scenarzystę i reżysera tak ważnej uroczystości. To dla mnie również spotkanie z publicznością wspaniałego miasta. Miasta otwartego, miasta ludzi pogodnych, z dobrą energią, uczestniczących we wszystkich wydarzeniach kulturalnych. To wielkie wyzwanie, bo uroczystość otwarcia jest również powitaniem uczestników tej wielkiej imprezy i międzynarodowej publiczności – mówi Krzysztof Materna.

The World Games 2017 – sportowe wydarzenie roku

The World Games Wrocław 2017 to 10. edycja międzynarodowej imprezy sportowej, skupiającej dyscypliny tzw. sportów nieolimpijskich i organizowanej co cztery lata, zawsze rok po Letnich Igrzyskach Olimpijskich. W dniach 20-30 lipca 2017 r. we Wrocławiu o medale powalczą przedstawiciele 31 sportów – m.in. futbolu amerykańskiego, żużla, kick-boxingu, karate, wspinaczki sportowej, tańca standardowego i latynoamerykańskiego, sportów lotniczych, wakeboardu za motorówką i sumo. W sumie do stolicy Dolnego Śląska przyjedzie blisko 3500 sportowców. The World Games to bezpośrednie zaplecze Letnich Igrzysk Olimpijskich. Dla prezentujących się w ich trakcie dyscyplin to jedyna droga do awansu do programu olimpijskiego.