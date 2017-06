Macierewicz przyjął honorowe odznaczenie GROM. „Wstyd", "profanacja", "jeszcze niech Misiewiczowi dadzą”

– Pełnicie tak niezwykle niebezpieczną, pełną poświęcenia i niezbędną Polsce służbę. (…) Ta jednostka musiała przejść przez ogień i wodę, ogień i wodę walki zbrojnej pełnej heroizmu. Ta jednostka dobrze obrazuje dzieje Wojska Polskiego, odbudowę niepodległego Wojska Polskiego. Dzisiaj przeszliście przez największe bitwy historii świata, uczestniczyliście w nich. Wasze imię - „GROM” - jak grom dźwięczało w uszach całego świata prze ubiegłe lata – mówił minister, nie precyzując o jakie bitwy chodzi.

– Polacy byli z tego dumni. Polacy nie widzieli waszych twarzy, ale widzieli wasze czyny. I te czyny mówią za was. Jestem przekonany, że tak będzie w przyszłości, że te czyny będą jeszcze bardziej służyć ojczyźnie. Bo czasy łatwe się skończyły. Nadeszły czasy, które wymagają takich ludzi jak wy. Dlatego dziś jesteśmy z wami i dziękujemy wam za służbę – mówił podczas spotkania szef MON.

Minister Macierewicz szczególne słowa podziękowania skierował do rodzin, które jak zaznaczył zawsze są przy swoich żołnierzach pełniących tak niezwykle niebezpieczną, pełną poświęcenia i niezbędną Polsce służbę. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch podkreślał zasługi jednostki. – GROM to marka, GROM to elita. (…) Za tymi słowami kryje się wasz profesjonalizm, wasza praca i wasze poświęcenie – mówił. Tym dziwniej w tym kontekście brzmi informacja o odznaczeniu przyznanym Antoniemu Macierewiczowi, który z komandosami ma niewiele wspólnego. Ministra spotkała z tego powodu surowa krytyka ze strony internautów.

„Jeszcze niech k***a Misiewiczowi dadzą. To są naprawdę jaja. No ale może Antoni brał udział w jakiejś tajnej misji kto wie przecież to tajne” – komentował pod zdjęciem z odznaką Paweł. „To profanacja tak elitarnej jednostki jak GROM” - pisał Grzegorz. „Za narażenie życia żołnierzy przez własne fanaberie otrzymuje się odznaki honorowe?” – pytał Tomasz, wracając do sytuacji z lat 90-tych. „To z pewnością za brawurowy przejazd na trasie Warszawa - Toruń oraz za mistrzowską operację specjalną uniknięcia odpowiedzialności za spowodowanie wypadku w drodze powrotnej” – dodawał Jacek.

Uroczystość była okazją do wręczenia żołnierzom jednostki i pracownikom wojska medali Za Zasługi dla Obronności Kraju, a także Gwiazd Afganistanu oraz medali za wieloletnia służbę. Dowódca jednostki płk Mariusz Pawluk wręczył Honorowe Odznaki Grom oraz pamiątkowe ryngrafy. Na zakończenie uroczystości podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski oraz szef BBN Paweł Soloch oddali hołd zmarłym żołnierzom zapalając znicze w miejscach pamięci, które znajdują się na terenie jednostki.