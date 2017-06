Śmierć polskiego kierowcy pod Calais. Posłowie chcą, by rząd Francji wypłacił odszkodowanie

– W wyniku tragicznej polityki migracyjnej Francji, która doprowadziła do napływu setek tysięcy nielegalnych islamskich imigrantów do Europy, zginął w Calais polski kierowca. Rząd Francji często upomina Rzeczpospolitą w kontekście praworządności, demokracji i bezpieczeństwa. Dlatego też, jako Kukiz’15, uważamy, że rząd Francji powinien zadbać o bezpieczeństwo własnych obywateli oraz obywateli innych państw, którzy przebywają na terenie Francji. Uważamy też, że rząd Francji powinien wypłacić odszkodowanie rodzinie polskiego kierowcy, który zginął na terenie Francji – powiedział Adam Andruszkiewicz.

Interpelacja

Poseł Kukiz’15 dodał, że to „francuski rząd ponosi odpowiedzialność za to, że przesmyk transportowy w Calais jest niezabezpieczony i powinien wypłacić sowite odszkodowania, aby zadośćuczynić rodzinie Polaka”. Andruszkiewicz poinformował również, że w sprawie skierowano do Ministerstwa Spraw Zagranicznych interpelację.

Tragiczny wypadek w Calais

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy w poniedziałku na wtorek 20 czerwca około godziny 3:45 na autostradzie A16 znajdującej się w pobliżu obozu dla uchodźców we francuskim Calais. Przedstawiciele lokalnych władz poinformowali w oficjalnym komunikacie, że jeden z pojazdów poruszających się autostradą nie zauważył przeszkody z pni i gałęzi drzew, która została ułożona na drodze przez migrantów. Kierowca gwałtownie zahamował, sprawiając, że samochody jadące za nim zderzyły się ze sobą. W wyniku zdarzenia kierowca samochodu marki Renault, który był zarejestrowany w Polsce, uderzył w tira. Mężczyzna zginął na miejscu.