13-latka zaginęła w drodze do szkoły. Policja apeluje o pomoc

Lubelska policja informuje, że w przededniu zakończenia roku szkolnego dziewczynka nie dotarła do szkoły w miejscowości Niemce. Do następnego dnia nie nawiązała kontaktu z rodziną. Z komunikatu policji wynika, że Julia zaginęła rano w czwartek – o godzinie 6.20.

Matka zaginionej podwiozła ją na przystanek w miejscowości Nasutów. Stamtąd 13-latka miała pojechać do szkoły w Niemcach. Do placówki jednak nie dotarła i do chwili obecnej nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną. W czwartek po godzinie 19.30 fakt zaginięcia zgłosił policjantom ojciec dziewczynki. Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Niemcach.