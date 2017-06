Koniec nadziei? Wiceszefowa MEN: Powrotu do gimnazjów nie ma

– Dyskutowanie na temat powrotu do starej struktury jest niewłaściwe. Nie da się tego zmienić. Zmiana struktury się dokonała. Powrotu do gimnazjów nie ma, co nie znaczy, że nie należy dyskutować na temat oświaty i tego, jak ma wyglądać – powiedziała Machałek. Równocześnie dodała, że warto prowadzić rozmowy o dostosowaniu szkoły do warunków zmieniającej się rzeczywistości.

Wniosek skierowany do komisji

– Z szacunku dla Polaków nie odrzucono (wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie systemu oświaty – red.) w pierwszym czytaniu, jak robiono to poprzednimi wnioskami o referenda przez ostatnie 8 lat – powiedziała Machałek. Dodała jednak, że wniosek jest „zbyt ogólny”.

Podpisany przez 910 tysięcy obywateli wniosek o przeprowadzenie referendum edukacyjnego został skierowany przez Sejm decyzją 441 posłów do prac w komisji. Pytanie, na które odpowiedzieć mieliby Polacy podczas referendum to: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”. Zdaniem komentatorów, projekt utknie w pracach komisji, a 1 września reforma edukacji dokona się w pełni.

Co zakłada reforma edukacji?

Głównym założeniem reformy przyjętej przez rząd, a która zgodnie z planem ma zostać przyjęta przez Sejm na początku 2017 roku, będzie likwidacja gimnazjów i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Pierwszym etapem zmian będzie stopniowe wygaszanie gimnazjów poprzez wstrzymanie rekrutacji do tego typu szkół i przyjmowanie uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie, którzy w roku 2016/2017 ukończyli VI klasę szkoły podstawowej trafią do klasy VII.

Ostatni rocznik objęty nauką w gimnazjach skończy w nich naukę w roku 2018/2019, dzięki czemu 1 września 2019 roku znikną gimnazja. Ich wygasanie może polegać na przekształceniu w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie go do takiej. Możliwe będzie także: przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum; włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego lub technikum; przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

Wydłużenie nauki w liceach obejmie lata 2019-2023. W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum.