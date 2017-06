Napad na bank w Olsztynie. Policja poszukuje sprawcy

Policjanci kryminalni z Olsztyna poszukują mężczyzny, który napadł na pracownika banku i grożąc przedmiotem przypominającym broń ukradł znaczną sumę pieniędzy. Po zdarzeniu sprawca oddalił się w nieznanym kierunku. Policja publikuje wizerunek sprawcy z chwili dokonania przestępstwa.

W piątek 23 czerwca po godzinie 16:00 w Olsztynie na osiedlu Jaroty doszło do napadu na jedną z placówek bankowych. Nieznany mężczyzna w wieku od 35-40 lat, wtargnął do pomieszczenia banku i grożąc pracownikowi przedmiotem przypominającym broń ukradł znaczną sumę pieniędzy. Po całym zdarzeniu sprawca wyszedł i oddalił się w nieznanym kierunku, do chwili obecnej trwają jego poszukiwania.Na szczęście podczas napadu rabunkowego nikt nie ucierpiał.

W chwili obecnej trwają intensywne czynności mające na celu jak najszybsze dotarcie do sprawcy napadu. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzają oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczają ślady kryminalistyczne oraz przesłuchują pracowników i świadków przestępstwa. Policjanci z zabezpieczonych nagrań z monitoringu publikują wizerunek sprawcy.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę proszone są o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego osobiście przy ul. Partyzantów 23 lub pod nr telefonu 089 522 38 32, lub 997, 112. Policja zapewnia anonimowość.Można także wysłać maila: [email protected]