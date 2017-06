Dyskwalifikacja i łzy Ewy Swobody. Polska biegaczka osłabia drużynę w turnieju MŚ

Drużynowe Mistrzostwa Europy W Lille opierają się na występach lekkoatletów, którzy swoimi startami zbierają punkty dla swoich reprezentacji. Po zliczeniu cząstkowych wyników, najlepsze trzy kadry otrzymują medale. Cała impreza jest w lekkoatletycznym świecie traktowana jako jeden z etapów przygotowań do sierpniowych mistrzostw świata, które odbędą się w Londynie.

Reprezentująca Polskę młoda sprinterka Ewa Swoboda niestety nie dorzuci swoich punktów za bieg na 100 metrów do ogólnej puli. W piątek z powodu falstartu została zdyskwalifikowana w tej konkurencji już na etapie eliminacji. – Chyba jestem za bardzo w gazie. Nie wiem, co się stało. To jest mój drugi falstart w karierze. Czekałam, by wystrzelić z bloków. Przykro mi, najgorsze, że nie będzie żadnych punktów dla Polski – mówiła przez łzy 19-letnia biegaczka.

Swoboda ma jeszcze szansę na rehabilitację w sztafecie. Punkty dla naszej reprezentacji mogą zdobywać jeszcze Patryk Dobek, Joanna Linkiewicz (400 metrów przez płotki), Rafał Omelko, Iga Baumgart (400 metrów), Karol Zalewski (200 metrów), Karolina Kołeczek (110 metrów przez płotki) i Anna Kiełbasińska (200 metrów). Mistrzostwa Świata w Lille potrwają do niedzieli 25 czerwca.