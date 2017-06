Polscy żołnierze bez pozwolenia w Szwecji? MON: Otrzymaliśmy zgodę. Wszystko było ustalone

„Ćwiczenia polskiego wojska w Szwecji były uzgodnione pomiędzy stroną Szwecji i Polski” – podkreśla w oświadczeniu rzecznik Dowództwa Generalnego RSZ ppłk Szczepan Głuszczak. Dodał, że ćwiczenia u wybrzeży Szwecji prowadzili żołnierze polskich Wojsk Specjalnych.

W wydanym oddzielnie oświadczeniu Ministerstwo Obrony Narodowej z kolei podkreśliło, że „w celu wypełnienia procedur obowiązujących na terenie Królestwa Szwecji dowódca jednostki wystąpił o zgodę na wjazd na terytorium Szwecji z niezbędnym do tego sprzętem (pojazdy, łodzie)”. Podkreśla dalej, że MON otrzymał zgodę w sprawie dostępu do terytorium Królestwa Szwecji, zgodnie z przesłaną prośbą. Ponadto, od chwili wjazdu polskich żołnierzy na terytorium Szwecji, mieli im towarzyszyć żołnierze szwedzkich sił zbrojnych. „Fakt wysłania request for visit oraz odpowiedź strony szwedzkiej oraz asysta szwedzkich żołnierzy w dniu przybycia polskich żołnierzy do Szwecji świadczą o tym, że ministerstwo obrony Szwecji było o całym przedsięwzięciu, w tym jego celu i zakresie, odpowiednio wcześniej poinformowane” – podkreślono dalej.

Sprawę wyjaśnić ma szwedzki rząd i resort spraw zagranicznych.