Ekspert w TVP2 mówi o menstruacji. „Jestem wrogiem miesiączki. Kobieta bez niej jest luksusowa”

„Czy, mając okres, na pewno nie zajdziesz w ciążę? A może w ciągu menstruacji nie powinnaś się kąpać i farbować włosów? Dowiedz się, co z tego jest prawdą, a co mitem” – tak brzmiały zapowiedzi porannej audycji. Kiedy w studiu zjawił się ekspert, który miał odpowiadać na te i inne pytania, szybko stwierdził, że jest „wrogiem miesiączkowania”. Jestem zaciekłym nieprzyjednanym wrogiem miesiączki. Kobieta bez miesiączki jest kobietą luksusową i na to zasługuje – powiedział dr Tomasz Zając.

– Mitem jest to, że trzeba miesiączkować – mówił dalej ginekolog i zaznaczył, że jeszcze w XIX wieku „kobiety rodziły 16-20 dzieci, były cały czas w ciąży, nie miały miesiączek”. Zdaniem specjalisty, miesiączka pojawiała się na skutek emancypacji kobiet i kontrolowania kolejnych ciąż. – I to jest zło, z którym ginekolodzy próbują walczyć – oznajmił.

– Naprawdę jest wiele sposobów, dla kobiet w każdym wieku, żeby pozbyć się miesiączek, a na pewno obfitych miesiączek koniecznie, bo to już jest proces chorobowy i trzeba go leczyć (...) Są też takie sposoby, że jeżeli panie już skończyły rodność, to można im usunąć śluzówkę macicy, tak zwaną termoablację zrobić i też nie miesiączkują. Jest wiele, wiele sposobów – dodał.