To nagranie staje się hitem w sieci. Burmistrz cieszył się z otwarcia basenu i...

W ślad za burmistrzem do wody zjechał między innymi sekretarz miasta Ryszard Szczygieł z sekretarzem powiatu Jerzym Siwcem. - Zaczęło się trzy lata temu od modernizacji stacji uzdatniania wody. W kolejnych latach wykonane zostały kolejne etapy: od brodzika do dużego basenu. Wszystko kosztowało około 8 mln zł. W sumie niedrogo. Myślę, że warto było - powiedział burmistrz po zjeździe do basenu.